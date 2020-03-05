2020-03-05T10:45:50+03:00
Общество

Строящийся микрорайон в Салехарде стал официально называться «Обдорский»

Варианты наименований предлагали жители города
Анна Полякова
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Строящийся микрорайон в Салехарде стал официально называться «Обдорский» Фото: salekhard.orgСтроящийся микрорайон в Салехарде стал официально называться «Обдорский» Фото: salekhard.org
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Рабочее название нового строящегося микрорайона в Салехарде стало его официальным именем. Он будет строиться на правом берегу реки Шайтанка. В администрации города 5 марта состоялось заседание комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети города. Решение наименовать микрорайон «Обдорский» принято единогласно.

- Чтобы микрорайон обрел официальное наименование - было поведено голосование на портале «Живем на Севере». Наименовать микрорайон предложено «Обдорский». Большинство жителей города проголосовали «за», - отметила Ирина Максимова, заместитель главы Администрации города по социальной политике.

Как отметил перед голосованием депутат гордумы Денис Теленков, название микрорайона подчеркивает историю города Салехард, ведь он начинал свое существование с наименования «Обдорск». В результате решено было поддержать большинство мнений наших горожан.

В скором времени состоится еще одно заседание комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос по присвоению наименований улиц в этом микрорайоне. Всего их будет четыре. Варианты наименований предлагали жители города. Вариантов очень много, они все разные. Голосование идет сейчас на портале «Живем на Севере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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