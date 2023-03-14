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НовостиОбщество14 марта 2023 2:50

После завершения капремонта в салехардском лицее будут учиться только старшеклассники

Об это сообщил глава города Алексей Титовский
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

После завершения капремонта салехардский лицей станет образовательным учреждением для старшеклассников. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в ходе прямого эфира.

- Здесь будут учиться только 10-11 классы. Уверен, это положительно скажется на результативности учеников, - отметил градоначальник.

Также Алексей Титовский рассказал, что на месте школы №4 построят новый детский сад, его территорию объединят с территорией садика на улице Броднева. Что касается учеников, то они переедут в новую школа в Обдорском микрорайоне.

Напоминаем, что лицей закроют на ремонт с 1 октября 2023 года. Необходимость в этом назрела давно, как минимум, в здании необходимо заменить системы отопления, вентиляции и инженерные коммуникации.