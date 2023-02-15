Салехардский лицей закроют на капитальный ремонт с 1 октября 2023 года

Фото: администрация Салехарда

С 1 октября 2023 года салехардский лицей закроют на капитальный ремонт. Как сообщили в городской администрации, необходимость в этом назрела давно. Как минимум, в здании необходимо заменить системы отопления, вентиляции и инженерные коммуникации.

- Аварийные бригады выезжают в лицей регулярно, 2-3 раза в месяц, это говорит о состоянии инженерных систем. Специализированная организация также обследовала здание, сделав заключение о необходимости капитального ремонта, - пояснил заместитель начальника управления ЖКХ администрации Салехарда Анатолий Рогожников.

Распределять ребят по другим школам начнут с нового учебного года «по параллелям». По возможности, преподавать у них будут те же учителя.

Начальная школа - ученики 2-4 классов, продолжат обучение в школе №1. Параллели 5 и 6 классов - в СОШ №2, а с 7 по 11 классы - в здании новой школы микрорайона Обдорский.

Отметим, что по вторникам в лицее будут проходить индивидуальные консультации для родителей. А городской департамент образования организовал работу «горячей линии», звонить можно по следующим номерам: 3-22-65, 3-22-57.