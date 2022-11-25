Жительница Лабытнанги получила жилищный сертификат для переезда в Москву

Фото: Марина Трескова, соцсети

Жительница Лабытнанги Нина Русинович получила жилищный сертификат, позволяющий переехать в любую точку страны. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- С большим удовольствием вручила ветерану Ямала жилищный сертификат, помогающий переехать в любой регион страны. Совсем скоро Нина Федоровна оставит Крайний Север и станет жительницей Москвы, - рассказала градоначальница.

Нина Русинович и ее супруг приехали на Ямал в 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС. Здесь же у пары родились и выросли двое детей.

Работала женщина в учреждениях коммунального комплекса, зарекомендовав себя честным и трудолюбивым сотрудником.

- Искренне благодарю за преданность городу и всему Ямалу. Счастья и добра на новом месте, - пожелала Марина Трескова Нине Федоровне.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на Ямале выдали уже почти 90 сертификатов для переезда из аварийного жилья в другие регионы. Программа пользуется большой популярностью у северян.