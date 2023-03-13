В Новом Уренгое задержали женщину с внутривенным наркотиком

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, хранившей при себе наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Девушку задержали 10 марта 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При досмотре у нее обнаружили шприц с неизвестным веществом внутри.

- Согласно заключению эксперта, это оказалось гашишевое масло весом 9,95 грамма. В свое оправдание злоумышленница пояснила полицейским, что приобрела наркотик для личного потребления, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас северянка обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее в газовой столице задержали приезжего мужчину с килограммом наркотиков.