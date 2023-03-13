В Надымском районе горе-обгонщик врезался в машину с ребенком

Фото: ОМВД России по ЯНАО

В Надымском районе произошло ДТП с участием ребенка. Так, 11 марта на 816 километре трассы Сургут-Салехард столкнулись автомобили «Toyota» и «Nissan».

- Авария случилась в 20:30, когда водитель «Toyota» решил обогнать движущиеся впереди него два транспортных средства и выехал на встречную полосу. Не успев совершить маневр, он столкнулся со второй иномаркой, в которой и находился юный пассажир, - рассказали в ОМВД России по ЯНАО.

Фото: ОМВД России по ЯНАО

В итоге виновник ДТП получил травмы и был доставлен в больницу поселка Пангоды. Что касается ребенка, то он избежал серьезных повреждений. Медики оказали ему помощь на месте, не став настаивать на госпитализации.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало, что оба водителя были трезвы.

Напоминаем, что 11 марта в Надыме произошла смертельная авария, в которой погибли два человека.