Два человека погибли во время жесткой аварии на Шаповалова в Надыме

Фото: ГИБДД ЯНАО

Два человека погибли в результате аварии, которая произошла 11 марта 2023 года около четырех часов утра на перекрестке ул. Шаповалова и проезд №7 в Надыме. По предварительным данным, автомобиль «Хонда» ехал по второстепенной дороге и не уступил автомобилю «Хендэ», который ехал по главной дороге. В результате два автомобиля столкнулись, двое пассажиров «Хонды» скончались от полученных травм в реанимации Надымской центральной городской больницы.

Еще одно ДТП произошло около 20.30 на 816-м километре дороги Сургут – Салехард. Во время обгона двух автомобилей водитель «Тойоты» в условиях недостаточной видимости выехал на встречку и столкнулся с «Ниссаном», а также с «Рено», ехавшим в попутном направлении. В результате аварии водитель «Ниссана» госпитализирован.

Фото: ГИБДД ЯНАО

Всего за сутки на Ямале зарегистрировано 19 ДТП, в которых погибли два человека, один человек получил травмы.