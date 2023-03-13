Ноябрьская прокуратура помогла 29 инвалидам компенсировать расходы за купленные техсредства

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Ноябрьская прокуратура помогла людям с ограниченными возможностями здоровья получить компенсацию за самостоятельно купленные технические средства реабилитации.

- В региональное отделение объединенного социального фонда России обратились 29 граждан (инвалидов и законных представители детей-инвалидов) с заявлениями о возмещении расходов за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. Однако, по истечении месяца, никто из них так и не получил деньги, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес руководителю учреждения представление об устранении нарушений закона. После его рассмотрения всем обратившимся выплачены соответствующие суммы - более 875 тысяч рублей.

Напоминаем, что похожий случай произошел в Салехарде. Там семи семьям отказались возвращать 670 тысяч рублей.