Ямальский фонд соцстрахования отказался выплатить компенсацию инвалидам за покупку средств реабилитации

Ямальский фонд соцстрахования отказался компенсировать инвалидам деньги, затраченные по покупку средств реабилитации Фото: Вера Зенина

Салехардская прокуратура помогла семи инвалидам получить компенсацию расходов за приобретенные средства технической реабилитации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, граждане сами обратились к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что инвалиды обращались в фонд социального страхования с заявлениями о компенсации понесенных расходов. Однако, спустя два месяца, деньги гражданам так и не вернули, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор направил в суд иски, требуя взыскать с фонда свыше 670 тысяч рублей. В эту стоимость входит и компенсация потраченных средств, и моральная компенсация.

В итоге, выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все его требования.

Исполнение решений находится на контроле ведомства.