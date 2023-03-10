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НовостиОбщество10 марта 2023 4:43

Ямальский фонд соцстрахования отказался выплатить компенсацию инвалидам за покупку средств реабилитации

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
Ямальский фонд соцстрахования отказался компенсировать инвалидам деньги, затраченные по покупку средств реабилитации

Ямальский фонд соцстрахования отказался компенсировать инвалидам деньги, затраченные по покупку средств реабилитации

Фото: Вера Зенина

Салехардская прокуратура помогла семи инвалидам получить компенсацию расходов за приобретенные средства технической реабилитации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, граждане сами обратились к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что инвалиды обращались в фонд социального страхования с заявлениями о компенсации понесенных расходов. Однако, спустя два месяца, деньги гражданам так и не вернули, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор направил в суд иски, требуя взыскать с фонда свыше 670 тысяч рублей. В эту стоимость входит и компенсация потраченных средств, и моральная компенсация.

В итоге, выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все его требования.

Исполнение решений находится на контроле ведомства.