Фото: Культурно-деловой центр, соцсети

В Салехарде выступит группа A’STUDIO. Об этом сообщили в городском Культурно-дедовом центре.

«Насладиться признанным высоким мастерством, неповторимым профессионализмом музыкантов, а также почувствовать особую энергетику, которой группа делится на каждом концерте со своими поклонниками, вы можете 16 марта в 19:00 на сцене Культурно-делового центра», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Билеты еще есть в продаже. Их можно купить и по Пушкинской карте.

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