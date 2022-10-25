Попытка зарезать собутыльника во время застолья обернулась для салехардца годами тюрьмы

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Салехарде вынесли приговор в отношении 23-летнего местного жителя, который едва не зарезал собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в ночь на 19 июня 2022 год обвиняемый участвовал в застолье. Со временем между ним и 37-летним потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник два раза ударил оппонента ножом в грудь, - прокомментировали в ведомстве.

Спасти пострадавшего удалось благодаря другим участникам застолья, которые во время остановили салехардца, вызвали скорую помощью и полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали обвиняемого и доставили в отделение, а затем - поместили под стражу.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и отправил его в колонию строгого режима на шесть лет. Приговор вступил в законную силу.