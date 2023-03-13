До 2025 года в Приуральском районе планируется расселить 283 аварийных дома

Фото: Правительство ЯНАО

Глава Приуральского района Иван Сакал рассказал о ходе расселения «авариек» в ближайшие несколько лет.

Так, до 2025 года планируется расселить 283 жилых помещения. Для этого на территории муниципалитета строятся 14 многоквартирных жилых домов - в селах Аксарка, Белоярск и Катравож.

Кроме того, ежегодно на территории района вводится более двух тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Во многом этому способствует строительство инженерных и транспортных коммуникаций к земельным участкам.

Отметим, что в 2022 году улучшить жилищные условия смогли 106 семей, из них 69 - за счет социальных выплат окружных программ, а 37 - по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Напоминаем, что на Ямале строят 38 домов с квартирами на продажу. Приобрести жилье в них смогут около двух тысяч семей.