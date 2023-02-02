На Ямале строят 38 домов с квартирами на продажу

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале активно развивается рынок коммерческого жилья. Как сообщили в пресс-службе губернатора, сейчас в округе строятся 38 домов данной направленности, приобрести квартиры в которых смогут около двух тысяч семей. Больше всего многоэтажек под продажу возводится в Салехарде и Новом Уренгое.

Так, в окружной столице три новых дома строятся в микрорайоне «Юбилейный». Для каждого будет обустроено по 12 парковочных мест, а также детская, спортивная и хозяйственные площадки. Квартиры с чистовой отделкой здесь смогут купить 36 семей.

- К домам будут оборудованы проезды из дорожных плит, также предусмотрено озеленение дворовой территории с посадкой кустарников и устройством газонов. На сегодняшний день строительство идет по утвержденному ранее графику, - рассказал начальник управления осуществления надзора по Салехарду, Лабытнанги, Приуральскому, Ямальскому и Шурышкарскому районам службы гостройнадзора ЯНАО Андрей Кузин.

Напоминаем, что задачу активнее работать с застройщиками поставил перед главами муниципалитетов губернатор Дмитрий Артюхов.

В покупку квартиры северяне могут вложить суммы жилищного сертификата и материнского капитала, их можно суммировать.

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