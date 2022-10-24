В Коротчаево открылась новая многофункциональная площадка «ТутоКруто»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В районе Коротчаево появилась новая многофункциональная площадка «ТутоКруто». Напоминаем, что за ее строительство жители проголосовали в 2021 году - всего 4 249 человек.

Новая территория для спорта и отдыха расположилась во дворе жилых домов №22/1, №22/2, №22/3, №22/4 и №22/5 по проспекту Мира. Здесь есть мини-футбольное поле, скейт-парк, велосипедные и беговые дорожки, зона уличных тренажеров, канатный комплекс. А игровой городок, горки, качели и гамаки выполнены в экостиле - из натурального дерева. Вокруг площадки проведено озеленение - высажены сосны, зеленые и голубые ели.

- Уверен, эта территория станет местом притяжения и для детей, и для взрослых. Поздравляю вас с таким радостным событием в жизни района! - сказал на открытии глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Также он отметил, что площадка еще будет наполняться. Зимой градоначальник предложил установить здесь новогоднюю елку, устроить каток и снежные горки.