Беспроводные наушники и зарядные устройства: на что еще ямальцы тратят кешбэк?

Фото: Александр Шумай

Жители Ямала стали чаще пользоваться кешбэком. Так, например, число пользователей сервиса МТС Cashback за год выросло почти в два раза, наибольшей популярностью он пользуется у северян от 35 до 44 лет, на втором месте – у молодежи от 18 до 34 лет.

Как отметили эксперты, чаще всего кешбэком рассчитываются мужчины. Баллы накапливаются за услуги сотовой связи, пользование банковскими сервисами и покупки в магазинах партнеров. В целом ямальцы тратят бонусы на оплату связи и аксессуары для гаджетов: беспроводные наушники, чехлы, защитная пленку и зарядные устройства.

По словам директора филиала МТС на Ямале Сергея Найденкова, в последнее время ямальцы стали более осознанно планировать свой бюджет, искать новые способы экономии при покупках, и кешбэк как нельзя лучше помогает в этом.