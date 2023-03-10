Ямальцы увеличили траты на конфеты и шоколад 8 Марта

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В минувший Международный женский день мужская половина человечества предпочла дарить свои дамам конфеты и шоколад, нежели цветы. По сравнению с прошлым годом, траты на них снизились на четверть, а на сладости спрос вырос аж на 23%. Об этом свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД, входит в группу ВТБ).

По данным сервиса, в торговых точках, обслуживаемых оператором фискальных данных, 8 Марта поздравляющие купили 375 тысяч букетов - на 28% меньше, чем годом ранее. А количество чеков снизилось на 20%, то есть до 139 тысяч. При этом общий объем трат на эти цели остался на уровне прошлого года - 133 миллиона рублей. Средний чек вырос на четверть и достиг 960 рублей.

Траты на шоколад и конфеты в праздничный день выросли на 23% и составили 184 миллиона рублей, хотя количество покупок сохранилось на уровне прошлого года. Это объясняется ростом среднего чека на четверть - до 218 рублей.

- К 8 Марта стоимость цветов и сладостей традиционно возрастает. Однако в абсолютном выражении средняя сумма для классического подарка - букета цветов и упаковки конфет или шоколада - остается невысокой, несмотря на увеличение цен: покупатели выбирают небольшие букетики тюльпанов и подарочные коробки по спецпредложениям от магазинов. В этом году в день праздника мы фиксируем снижение числа покупок, так как россияне стали экономить на подарках, однако в предпраздничную неделю снижение к предыдущему году было вдвое меньшим, а траты на цветы и сладости выросли на 12% и 18% соответственно, - комментирует Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД.

Напоминаем, что по данным опроса банка, в этом году россияне готовились потратить на покупку подарков к празднику в среднем 5,2 тысяч рублей. Каждый пятый планировал сократить число адресатов для подарков, еще 15% опрошенных собирались отказаться от покупки цветов в пользу более бюджетных или практичных подарков, а 11% - вместо дорогих поздравлений вручить цветы и сувениры.

В целом 47% респондентов собиралась сохранить объем расходов на уровне прошлого года. Еще четверть планировала сократить траты, 15% были готовы немного увеличить предпраздничные расходы.

В число самых популярных подарков к 8 Марта вошли цветы - 72%, подарки для красоты - косметика, парфюмерия и украшения - 61%, а также сладости и вкусные презенты - 41%.