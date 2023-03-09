Житель Лабытнанги выплатит штраф за оскорбление медсестры тубдиспансера

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В Лабытнанги осудили 59-летнего мужчину, оскорбившего медсестру тубдиспансера. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина сама обратилась к ним с просьбой наказать обидчика.

Установлено, что в ноябре 2022 года мужчина, проходящий лечение в ГБУЗ ЯНАО «Противотуберкулезный диспансер», умышленно оскорбил сотрудницу медучреждения на почве внезапно возникших неприязненных отношений, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим городской прокурор возбудил в отношении нарушителя административное дело

по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме).

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил его к штрафу в размере 3 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что рецидивист из Лабытнанги отправится в колонию за оскорбление росгвардейца и кражу денег.