Рецидивист из Лабытнанги отправится в колонию за оскорбление росгвардейца и кражу денег

Рецидивист из Лабытнанги, оскорбивший росгвардейца и потративший чужие деньги, отправится в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги вынесли обвинительный приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже и оскорблении представителя власти. Как рассказали в окружном следкоме, первый раз мужчину задержали 1 апреля, когда он пришел в магазин, чтобы купить спиртное. Расплатиться за покупку он собирался картой, полученной от друга, с которым выпивал.

- Однако при покупке алкоголя мужчина, находясь в состоянии опьянения, проявил агрессию в отношении продавца, вследствие чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов за совершение административного правонарушения. Будучи недовольный этим фактом, лабытнангец оскорбил Росгвардейца, используя ненормативную лексику, - добавили в ведомстве.

По завершению срока ареста мужчина вновь отправился по магазинам, оплачивая покупки банковской картой, принадлежащей его знакомому. В итоге он потратил около 11 тысяч рублей.

Учитывая то, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом, суд приговорил его к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.