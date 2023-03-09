Пассажиры новоуренгойского аэропорта могут оценить качество его работы

Фото: аэропорт Нового Уренгоя

Новоуренгойский аэропорт проводит опрос пассажиров о качестве предоставляемых услуг. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Мы постоянно работаем над совершенствованием обслуживания в аэропорту и регулярно проводим исследования качества сервиса. С открытием нового пассажирского терминала обратная связь от пассажиров особенно важна. Получив результаты исследования, мы придем к более четкому пониманию того, чем довольны люди, а какие вопросы требуют доработки, - прокомментировал исполнительный директор аэропорта Роман Бочков.

Для прохождения опроса необходимо навести камеру телефона на один из QR-код, расположенных в разных частях здания, и перейти по предложенной ссылке. Пассажиры смогут оценить по пятибалльной шкале вежливость персонала и скорость обслуживания, удобство и чистоту терминала, а также дополнить анкету своими комментариями о качестве предоставляемых услуг.

Итоги опроса будут учтены всеми службами аэропорта в дальнейшей работе.