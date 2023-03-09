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НовостиЗвезды9 марта 2023 3:44

В Новом Уренгое впервые пройдет джазовый фестиваль Игоря Бутмана

Культурное мероприятие продет с 24 по 26 марта
Марина Прохорова
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое впервые состоится джазовый фестиваль Игоря Бутмана. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 24 по 26 марта для жителей пройдут концерты и мастер-классы московского квинтета Алексея Черемизова, JazzBand Мари Карне, педагога по вокалу из Франции Клэро Жоэль Жерар и, разумеется, народного артиста РФ, саксофониста Игоря Бутмана.

Идея фестиваля зародилась в 2022 году, когда Игорь Бутман приезжал в Новый Уренгой в рамках проекта «Ямальские встречи».

Напоминаем, что инициатором создания проекта является жительница Губкинского, которая в ходе ежегодной поездки Дмитрия Атюхова по региону обратилась к нему с просьбой приглашать ведущих представителей культуры и искусства не только в Салехард, но и другие населенные пункты.