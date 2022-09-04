Легенда джаза Игорь Бутман и телеведущий Борис Корчевников разоткровенничались с новоуренгойцами Фото: Из архива "КП"

Жители Нового Уренгоя пообщались со знаменитым саксофонистом, джазменом Игорем Бутманом и актером, ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым. Как сообщили в правительстве ЯНАО, разговор прошел в рамках проекта «Ямальские встречи» в ГДК «Октябрь».

Идея проекта родилась во время поездки губернатора Дмитрия Артюхова по Ямалу. Именно он предложил организовывать встречи со знаменитыми деятелями культуры, искусства и спорта.

Новоуренгойцы интересовались у именитых гостей их карьерой, семьей, творчеством и местами отдыха. Кроме того, в финале вечера Игорь Бутман устроил концерт для всех зрителей и провел мастер-класс для учащихся новоуренгойских детских школ искусств.