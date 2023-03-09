Фото: Ямалспас

Сотрудники Ямалспаса помогли двум мужчинам, застрявшим в тундре на снегоходах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, северяне увязли в снегу в 15 километрах от Тарко-Сале. А поскольку самостоятельно вызволить транспорт у них не получилось - обратились за помощью к спасателям.

Получив сигнал, работники отряда экстренно выехали на подмогу попавшим в беду людям.

К счастью, поиски продлились не долго. Обнаруженных мужчин спасатели доставили в Тарко-Сале, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что молодой ямалец четыре дня в одиночку выживал в тундре, скитаясь на лыжах в 40-градусный мороз. К счастью, у парня были соответствующие навыки, которые помогли ему не погибнуть.