В канун 8 Марта в Салехарде открылась экспозиция «Быть Женщиной»

Фото: МВК И.С. Шемановского

В канун 8 Марта в Музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского открылась экспозиция «Быть Женщиной».

На выставке представлено более 60 работ из коллекций разных музеев: МВК, Новоуренгойский музей изобразительных искусств и Музейно-ресурсный центр Ноябрьска. Это живописные полотна и графические листы современных советских и российских художников 1950-х - 2000-х годов, в числе которых и ямальские мастера.

Согласно концепции проекта, художественные образы преподносятся через призму философских понятий и основных ипостасей женщины: молодость, материнство, созидание, мудрость.

Работа выставки продлится с 7 марта по 9 мая 2023 года.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде откроется выставка о значимых транспортных проектах России.