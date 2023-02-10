В Салехарде откроется выставка о значимых транспортных проектах Россиии

Фото: МВК имени И.С. Шемановского

В Салехарде МВК имени И. С. Шемановского представит выставку «Трансполярная магистраль: уроки забвения», состоящую из пяти разделов.

Экспозиция расскажет о значимых транспортных проектах дореволюционной России и масштабных стройках советского периода: строительстве каналов Беломорско-Балтийский, Волго-Донской, канала Москва - Волга, железнодорожной Байкало-Амурской магистрали, Северо-Печорской железной дороги и Трансполярной магистрали на севере Сибири.

Посетители увидят подлинные предметы из фондов МВК и партнеров проекта: Музея вечной мерзлоты в Игарке и Государственного музея истории ГУЛАГа. В целом на выставке будет представлено более 400 экспонатов: уникальные архивные документы, карты, модель паровоза ОВ, личные вещи строителей и исторические предметы легендарной 501-й стройки.

А чтобы выставка привлекла как можно больше внимания, сотрудники музея использовали интересные художественные решения, необычные подходы к построению экспозиции и ее цветовому решению, а также взяли за основу уникальные исторические факты.

Выставка будет доступна для посещения с 13 февраля по 16 апреля 2023 года.

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