В Лабытнанги дом для переселенцев из ветхого жилья по улице Первомайская готов наполовину

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги дом №88 по улице Первомайская готов уже наполовину. Он предназначен для переселенцев из ветхого жилья, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все квартиры будут полностью подготовлены для проживания. Среди преимуществ - электрические теплые полы на первых этажах.

Разумеется, благоустроят и прилегающую к дому территорию. Установят детский спортивный комплекс с резиновым покрытием, игровые элементы и парковку на 78 мест. Предусмотрено озеленение двора.

Напоминаем, что еще один дом для жителей «авариек» строится в микрорайоне Обская. Работы ведет ООО «РГС-Групп», в нем будут 108 квартир.