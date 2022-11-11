В Лабытнанги для переселенцев из аварийного жилья построят дом на 108 квартир

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги началась подготовка к строительству пятиэтажного дома на 108 квартир по улице Обская. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- ООО «РГС-Групп» устанавливает ограждение вокруг стройплощадки. Как и все новостройки, дом предназначен для переселения жителей из аварийного жилья, - отметила градоначальница.

Кстати, этот же застройщик продолжает возводить пятиэтажный жилой дома на улице Первомайская.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Также Марина Трескова напомнила о амбициозной задаче губернатора Дмитрия Артюхова - расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья до 2025 года.

- На текущий момент в округе расселена почти половина от этого количества, строится 228 домов, в том числе и в Лабытнанги, - добавила она.

На данный момент в городе готовятся к вводу два семиэтажных дома и еще один четырехэтажный. А в Харпе завершается строительство двух домов на улице Гагарина. Далее строительство развернется на улице Одесская.