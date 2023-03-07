В Уренгое разобьют сквер с фонтаном и велопарковкой

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
В поселке Уренгой Пуровского район появится уютный сквер. Об этом сообщили в пресс-службе региональном департаменте строительства и жилищной политики.
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
- В сквере появится фонтан, установят удобные скамейки, а также различные арт-объекты. Для любителей активного отдыха предусмотрена велопарковка, - рассказали в ведомстве.
Разнообразить ландшафтную композицию парка планируется цветниками.
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко парк культуры и отдыха украсят цветниками и амфитеатром.