В Муравленко парк культуры и отдыха украсят цветниками и амфитеатром

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Муравленко благоустроят парк культуры и отдыха, расположенный в южной части города. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Площадь территории - свыше 12 гектаров. На ней обустроят входные группы у центральной аллеи и главной площади парка, отреставрируют памятник, посвященный детям севера, отреставрируют, а также выложат мощенную плитку. Последняя, кстати, станет особенностью парка: по завершении работ она создаст уникальный градиентный узор. Разнообразить ландшафтную композицию парка предлагается кустистыми растениями.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

А чтобы прогулки в парке стали более продолжительными и удобными, на площади под навесом появится павильон, в котором есть кафе.

Кроме того, планируется замена главной сцены. На новой предлагается разместить большой медиаэкрана, чтобы муравленковцы могли сидя наблюдать выступления и события.

А еще запланирован амфитеатр с цветниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Муравленко началось строительство нового микрорайона для переселенцев из аварийного жилья. Это четыре дома на 39 и 40 квартир (подробнее)