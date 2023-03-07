За год в Салехарде уберут 22 свалки и установят 10 фотоловушек против эконарушителей

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается работа по ликвидации свалок. На сегодняшний день в городе выявлены 27 загрязненных территорий, они находятся в ДНТ «Север», на улицах Кооперативная, Лесозаводская, Чапаева, Овражная и других. Согласно плану, 22 из них уберут до конца года.

А чтобы навести порядок на территории гаражного кооператива «Лагуна», до конца 2024 года планируется разработать проект рекультивации нарушенных земель.

Кроме того, для предотвращения стихийного выброса мусора в городе установят 10 фотоловушек. Это позволит сократить количество вновь появляющихся свалок, а в случае их появления - установить и наказать виновных.

Также в окружной столице продолжатся работы по расчистке водоохранной зоны реки Полуй. Напоминаем, что уборка берега ведется с 2020 года. За это время расчищено около 45 гектаров и вывезено более 52 тысяч кубометров мусора. В этом году планируется, что площадь расчищенной территории составит 6,61 гектара.