В Салехарде расчистили еще 18 гектаров прибрежной зоны реки Полуй

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

В Салехарде подвели итоги второго этапа расчистки береговой линии реки Полуй. Как сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО, всего с начала июня удалось собрать 2 237 кубометров мусора, который, затем, отправился на утилизацию или полигон ТБО. Таким образом, волонтеры привели в порядок аж 18 гектаров прибрежной зоны.

- Работы продолжатся и в следующем году, чтобы достичь желаемого результата, улучшить экологическое состояние реки и преобразить внешний вид столицы округа, - сказала начальник отдела предоставления водных объектов профильного департамента Людмила Блинова.

Первый этап уборки береговой зоны реки Полуй начался в 2020 году. За это время активисты расчистили 37 гектаров и вывезли более 50 тысяч кубометров мусора.

Напоминаем, что в Год экологии на Ямале ведется уборка во всех муниципалитетах. Как итог - ликвидировано 477 несанкционированных свалок общей площадью более 100 гектаров и вывезено 98 тысяч кубометров отходов.