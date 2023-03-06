Фото: Иван Сакал, соцсети

На центральных площадях поселений Приуральского района впервые появятся флагштоки. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

- В этом году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируем установить флагштоки на центральных площадях в Аксарке, Белоярске и Катравоже, - прокомментировал управленец.

Завершить все работы собираются ко Дню Государственного флага России.

Ранее «Комсомольская права - Ямал» рассказывала о том, что в Приуральском районе появится первый торговый центр с сетевым магазином. На площади 1 450 квадратных метров откроются сетевой магазин «Магнит», аптека, пекарня и детский игровой комплекс. Сейчас ведутся переговоры по открытию нескольких кафе.