В Приуральском районе появится первый торговый центр с сетевым магазином

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Приуральском районе появится первый торговый центр, о котором так сильно просили жители. Его построят в Аксарке до конца декабря, сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

- В конце 2022 года инвестору (резиденту Арктической зоны) предоставили земельный участок для строительства объекта. Также проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории, - отметил управленец.

На сегодняшний день завершено устройство свайного основания, начались работы по устройству ростверка. В скором времени на стройплощадку прибудет материал для изготовления металлокаркаса.

На площади 1 450 квадратных метров откроются сетевой магазин «Магнит», аптека, пекарня и детский игровой комплекс. Сейчас ведутся переговоры по открытию нескольких кафе.

- Уверен, открытие торгового центра - еще один шаг в развитии экономического потенциала района, - подчеркнул Иван Сакал.