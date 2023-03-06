Активисты Нового Уренгоя предложили назвать одну из городских улиц именем Героя РФ Владимира Жоги

Фото: администрация Нового Уренгоя

Активисты Нового Уренгоя обратились с просьбой к главе города Андрею Воронову с предложением назвать одну из улиц города именем Героя РФ, который отдал жизнь, защищая мирных жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Представители общественных организаций «Вымпел», «Боевое братство», «Отцы России» и «Союз женщин России» предложили назвать именем Владимира Жоги проезд между Богоявленском собором и «Аллеей мужества» в мкр. Оптимистов, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, именно там установлены памятники защитникам Отечества и разным войскам вооруженных сил России.

Владимир Жога погиб в Волновахе 5 марта 2022 года. Являясь лидером движения в защиту населения ДНР, он, еще будучи 20-летним парнем, пошел в 2014 году в ополчение. Способный стратегически мыслить и бесстрашно действовать, мужчина быстро добился авторитета и занял пост руководителя знаменитого батальона «Спарта». Затем он восемь лет стоически вел борьбу с украинскими националистами и был смертельно ранен, выводя из-под обстрела жителей Волновахи.