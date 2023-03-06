Губкинские и новоуренгойские волонтеры сделали обереги для участников СВО

Фото: администрация Губкинского

Ямальские волонтеры сделали обереги для бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Губкинского.

- Волонтеры-медики Губкинского и «Добрый Кузя» вместе с волонтерами «Золотых Грифонов» из Нового Уренгоя провели мастер-класс по изготовлению оберегов для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Губкинского

В итоге собравшиеся изготовили за несколько часов 40 оберегов. Они непременно понравятся солдатам.

Напоминаем, что ранее участие в такой же акции приняли школьники из Шурышкарского района - они смастерили 120 оберегов. Ребята очень надеются, что они поднимут дух бойцов и уберегут их от ранений.