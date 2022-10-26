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НовостиОбщество26 октября 2022 7:02

Школьники из Шурышкарского района создали обереги для участников спецоперации

Ребята надеются, что они поднимут дух бойцов и уберегут их от ранений
Евгений Значковский
Фото: департамент образования Шурышкарского района

Фото: департамент образования Шурышкарского района

Учащиеся Горковской коррекционной школы создали обереги для участников спецоперации. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента образования, макет для них разработал учитель труда Вениамин Белых, а далее ребята самостоятельно выжигали, отшлифовывали и обрабатывали дерево. Одним словом - трудились на славу.

В итоге юные северяне изготовили 120 оберегов. Их передадут на пункт сбора гуманитарной помощи, а затем - отправят военным. Школьники очень надеются, что они поднимут дух бойцов и уберегут их от ранений.

Также обереги для мобилизованных ямальцев шьют салехардские мастерицы. Они изготавливают куколки-акань, над которыми читают традиционный хантыйский заговор. Считается, что обладателю такого оберега будут сопутствовать удача и успех.