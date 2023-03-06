«Частый гость»: к главе Ноябрьска пришла в гости белочка

Фото: Алексей Романов, соцсети

К главе Ноябрьска Алексею Романову пришла в гости белочка. Фото пушистого гостя, прискакавшего к его окну, градоначальник опубликовал в своих соцсетях.

«Этот бельчонок - частый гость на моем окне. Белки в Ноябрьске почти ручные, они знают, что их не обидят и всегда угостят чем-то вкусным», - написал управленец.

На снимке видно, что зверек сидит на стене здания. Вцепившись в нее лапками, он завороженно смотрит на улицу, даже не замечая, что стал объектом внимания.

Кстати, в 2021 году лесной жительнице удалось пробраться в здание мэрии. Не взирая на важных чиновников, она смело бегала по коридорам и прыгала по лестничным перилам, словно это ее родной дом.

Поскольку хвостатые настолько сильно облюбовали здание администрации, было решено установить возле него их маленькие бронзовые копии. Изготовил белочек местный художник-скульптор Кирилл Никифоров вместе со своей командой.