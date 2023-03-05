Фото: МЧС России

В Салехарде при пожаре в бараке погиб человек. Видео и фото с места происшествия опубликовали в официальном telegram-канале МЧС России. Прибывшим на место пожара спасателям удалось эвакуировать семь человек.

- По улице Ангальский Мыс 21 горит жилое помещение барачного типа. Пожарными эвакуировано 7 человек. Предварительная площадь пожара 400 кв.м. В ходе тушения обнаружен взрослый погибший - сообщили в МЧС.

Подробности и причины возгорания выясняют в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Салемале произошла трагедия: при пожаре в жилом доме было найдено тело мужчины.