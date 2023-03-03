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НовостиПроисшествия3 марта 2023 9:17

Жителя Ямальского района нашли мертвым в сгоревшем доме

Причину смерти установит судебно-мединская экспертиза
Марина Прохорова
Фото: противопожарная служба ЯНАО

Фото: противопожарная служба ЯНАО

В Салемале произошла трагедия: при пожаре в жилом доме было найдено тело мужчины. Об этом сообщили в противопожарной службе региона.

Пламя вспыхнуло 3 марта в 05:00 - загорелся двухэтажный дом на улице Береговая. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил все строение, что говорило о позднем сообщении.

- Пожарные немедленно приступили к тушению. В ходе борьбы с огнем обнаружено тело мужчины, причину смерти установит судебно-мединская экспертиза, - прокомментировали в ведомстве.

Ликвидировали возгорание в 06:44. Участие в тушении принимали 15 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что при пожаре в Салехарде пострадали мужчина и маленький ребенок.