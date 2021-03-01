При пожаре в Салехарде пострадали мужчина и маленький ребенок

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде случился ночной пожар в многоквартирном жилом доме по ул. Игарская, 21. К сожалению, не обошлось без пострадавших: мужчина и ребенок 2017 года рождения. Их доставили в больницу с ожогами тела.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Росии по ЯНАО, сообщение о возгорании поступило в 02:58. На борьбу с огнем понадобилось чуть блее 40 минут. Пожар потушили в 03:40. В ликвидации были задействованы 21 человек личного состава и 5 единиц спецтехники МЧС.

Также в ведомстве уточнили, что огонь повредил квартиру на площади 40 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напоминаем, что недавно в регионе случился еще один пожар. В ночь на 20 февраля загорелся многоквартирный дом в Лабытнанги. Огонь полностью уничтожил двухэтажный дом, оставив людей без крова.