В Муравленко началось строительство нового микрорайона для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба губернатора

В Муравленко началось строительство нового жилого микрорайона. Это четыре трехэтажных дома, которые появятся в переулках Радужный и Нефтяников, сообщили в пресс-службе губернатора.

На объектах уже завершена забивка свай, идет монтаж фундаментных блоков. Площадь всего микрорайона составит порядка 5,5 тысячи квадратных метров, а в домах будет по 39 и 40 квартир, все они предназначены для переселенцев из аварийного жилья.

- Квартиры для расселения будут сданы в чистовой отделке с сантехникой и плитой. В новом жилом микрорайоне появятся детские, спортивные площадки, зоны отдыха и мини-футбольное поле. Запланировано озеленение и обустройство парковок, - рассказал врио директора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Евгений Артемкин.

Напоминаем, что с начала года в Муравленко введены в эксплуатацию два дома на 48 квартир. В настоящее время в городе строятся десять многоквартирных домов общей площадью более 15 тысяч квадратных метров.