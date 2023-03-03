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НовостиОбщество3 марта 2023 3:45

Женщины Нового Уренгоя изготовили для бойцов СВО более пяти тысяч наборов сухих супов

Их легко приготовить в полевых условиях
Марина Прохорова
Фото: Анастасия Казанцева, соцсети

Фото: Анастасия Казанцева, соцсети

Неравнодушные новоуренгойки из объединения «Сердце цвета хаки» изготовили для бойцов СВО более пяти тысяч наборов сухих супов. Об этом сообщила руководитель волонтерского центра партии «Единая Россия» Анастасия Казанцева.

В солдатскую «тарелку» входит 25 наименований супов: борщ, солянка, уха и прочее. Их легко приготовить в полевых условиях - нужно просто залить кипятком. Наборы женщины передали губернатору Тюменской области Александру Моору во время встречи, прошедшей 2 марта.

Напоминаем, что данная идея возникла у северянок в декабре прошлого года.

Сейчас Анастасия Казанцева продолжает работать в Тюмени с региональным координатором партпроекта «Женское движение Единой России» Полиной Шумовой.

- Рассказали коллегам о том, что на Ямале собираемся запускать национальный проект «СЕЙ» (в переводе с ненецкого «сердце») и пригласили к сотрудничеству женщин Урала. Хотим объединить усилия как деятельных общественниц, бизнес-леди, так и активных представительниц других разных сфер, - подчеркнула руководитель волонтеров.