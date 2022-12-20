Женщины Нового Уренгоя будут готовить сухие борщи и каши для участников спецоперации

Фото: Наталия Фиголь, соцсети

В Новом Уренгое члены местного отделения «Союза женщин России» планируют начать изготавливать для участников спецоперации домашние борщи и каши, но в сухом виде - так они будут дольше храниться. Об этом в своих соцсетях рассказала заместитель председателя окружного Заксобрания Наталия Фиголь.

«Начала рабочую неделю в Новом Уренгое. Встретились с председателем регионального отделения «Союза женщин России» - Шумовой Полиной Михайловной и ее коллегами. На счету активных и неравнодушных ямальских женщин много добрых и полезных дел. Но главным сейчас остается помощь и поддержка мобилизованных и их семей», - написала она.

Как рассказала Наталии Фиголь руководитель отделения Оксана Бескоровайная, сухие супы и каши легко приготовить в полевых условиях - для этого их нужно просто залить кипятком.

Отметим, что супы и каши - не единственная задумка женщин. На данный момент отважные северянки заняты изготовлением блиндажных свечей, пошивом теплых муфт и плетением сетей.