В Шурышкарском районе появятся три новые водяные скважины

Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе появятся три новые водные скважины. Об этом в своих соцсетях рассказал глава муниципалитета Олег Попов.

«Три минуты на машине от районного центра. Здесь развернулась мобильная буровая бригада из Ноябрьска. Специалисты проводят доразведку Мужинского месторождения подземных вод, включенного в федеральный перечень», - написал управленец.

Фото: Олег Попов, соцсети

Результатом работ станет обустройство трех скважин. В течение года вода из них (в разные сезоны) будет исследоваться в лаборатории. Это необходимо для понимания того, возможно ли использовать ее в питьевых целях.

По словам Олега Попова, он постоянно поддерживает связь с подрядчиком и контролирует процесс.

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