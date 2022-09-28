В Шурышкарском районе появилась новая туристическая площадка

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

С начала года Шурышкарский район посетили более тысячи туристов. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

Сейчас в поселениях района находятся восемь туристических площадок. Они открыты с помощью грантов, выделенных в рамках муниципального конкурса.

- Его мы проводили уже дважды и обязательно продолжим эту практику, - произнес управленец.

Одна из новых площадок - «Лебединое гнездо» в Питляре, управляет которой Лидия Нева. Северянка знакомит своих гостей с историей села, проводит мастер-классы и угощает национальными деликатесами.

Напоминаем, что в прошлом году Шурышкарский район посетил известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко. Он провел свой отпуск в 15 километрах от села Горки. В программе отдыха были рыбалка, охота, собирание грибов, ягод и, конечно же, спокойное созерцание Оби.