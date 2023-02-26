В Ноябрьске перекроют центральную улицу из-за праздничных мероприятий

Фото: Администрация Ноябрьска

На время праздничных гуляний в Ноябрьске перекроют центральную улицу. Сообщение об этом появилось на официальной странице администрации города в соцсети.

- Сегодня, 26 февраля, с 12:30 до 16:30 будет закрыт проезд транспорта по улице Ленина - от дома 54б до здания 66. В связи с этим изменится движение автобусов по маршрутам: 1, 2, 2а, 4, 8 10, 17 - говорится в сообщении.

Во время объезда перекрытых участков возможны отклонения в расписании автобусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Тюменской области принял участие в открытии праздника оленеводов в Надыме.