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НовостиОбщество25 февраля 2023 8:50

Губернатор Тюменской области принял участие в открытии праздника оленеводов в Надыме

Также Александр Моор примет участие и в других мероприятиях
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл с рабочим визитом в Надым. Он примет участие в церемонии возложения цветов к памятникам «Защитникам Донбасса» и «Надымским строителям», а также даст старт XXVII традиционным соревнованиям оленеводов.

Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Встречали губернатора, как и полагается, с почестями. Чтобы гость с первых минут проникнулся северной культурой, ему показали шаманские танцы, а затем угостили местными деликатесами.

Также делегацию познакомили с участниками состязаний - сильнейшими оленеводами Ямала.

В свою очередь Александр Моор отметил, что всегда с большой радостью приезжает на Ямал, потому что здесь живут гостеприимные, радушные и душевные люди, а также главные хранители традиций коренных народов Севера.