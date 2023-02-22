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На Ямале 26 семьям вручили жилищные сертификаты. Их получили как молодые семьи, так и те, где возраст супругов достиг 36 лет.

Так, в Лабытнанги долгожданный документ выдали 20 молодым семьям, среди которых - семья Богдановых. В прошлом году они купили с помощью ипотеки двухкомнатную квартиру в Харпе. Полученный жилищный сертификат на родителей и ребенка поможет им полностью погасить кредит.

- Мы очень рады. Эта мера поддержки – очень большая помощь, особенно для молодой семьи. Теперь можно смело строить новые планы, - сказала Наталия Богданова.

В Новом Уренгое жилищные сертификаты получили шесть молодых семей. Большинство уже решили, как распорядятся деньгами. Например, семья Константина и Екатерины Ушанлы ждут пополнения - скоро у пары родится второй ребенок. Средства сертификата они направят на погашение ипотеки. Такое же решение приняли супруги Иван и Дарья Пономаренко.

- Заявку на участие в программе мы подали в октябре 2022 года. Мы очень благодарны за такую существенную поддержку. Сертификат поможет значительно уменьшить сумму займа, - рассказали они.

Всего в 2023 году планируется вручить около 470 сертификатов по региональной программе «Молодая семья».