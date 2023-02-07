На Ямале выдадут 470 сертификатов по программе «Молодая семья»

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале начинается выдача сертификатов по программе «Молодая семья». Как сообщили в пресс-службе губернатора, всего в 2023 году планируется вручить 470 сертификатов. Кроме того, еще 70 выдадут семям, ранее выбывшим по достижению предельного возраста.

Первые выдачи запланированы уже на этой неделе в Пуровском и Приуральском районах. Семьи смогут потратит средства на погашение действующей ипотеки или приобретение жилья.

- Срок реализации сертификата по окружной программе «Молодая семья» составляет 120 дней. Этого вполне достаточно для всех участников процесса. Но, все же, мы просим всех получателей уже сейчас активно заняться подбором жилья и подготовкой документов, - сказала специалист департамента строительства и жилищной политики региона Динара Шавва.

В прошлом году по окружной программе «Молодая семья» было выдано 1 350 сертификатов - это рекордное количество за все время действие меры поддержки. Его удалось достичь благодаря решению губернатора Дмитрия Артюхова о дополнительном финансировании в течение года. Выплаты направили семьям, проживающим в аварийном жилье или имеющим обязательства по ипотеке.