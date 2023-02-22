В гости к нефтяникам: в Ноябрьске и Муравленко прошли «инженерные пятницы»

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Участники интеллектуального турнира «Умножая таланты» провели день в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе». «Инженерные пятницы» состоялись в Ноябрьске и Муравленко.

Старшеклассники погрузились в реальную производственную среду. Они посетили Центр управления строительством скважин и Центр управления добычей. Ребята узнали, как нефтяники с помощью IT-инструментов и современных технологий в режиме реального времени отслеживают ход строительства скважин, добычу и транспортировку нефти.

На лекции в Ноябрьске специалисты познакомили школьников с основными теориями происхождения нефти, рассказали, как ее добывают и где применяют нефтепродукты. Важной частью «Инженерной пятницы» были практикумы по решению реальных нефтегазовых задач. Руководители подразделений поделились своими профессиональными кейсами, ответили на вопросы ребят.

- Участие в турнире «Умножая таланты» - отличная мотивация для дальнейшего выбора инженерных специальностей. Мы с удовольствием знакомим школьников с современной нефтяной отраслью, помогаем им спланировать дальнейшее обучение и карьеру, - рассказал руководитель сектора интегрированного планирования «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Иршат Биглов. - «Инженерная пятница» позволила ребятам попробовать себя в роли настоящих специалистов и на личном опыте убедиться, что они могут быть востребованы в нашей компании».