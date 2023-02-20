Тюменские энергетики направили на ремонтную кампанию 2022 года более 4,5 миллиарда рублей

Фото: Ксения Гуськова

Специалисты «Россети Тюмень» перевыполнили план 2022 года по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) в Тюменском макрорегионе - на 18%. Они отремонтировали более 1,9 тысяч километров линий электропередачи и 661 подстанцию. На проведение работ компания направила более 4,5 миллиарда рублей.

ТОиР является важнейшим этапом подготовки электросетевого комплекса к зиме. Традиционно в число приоритетных направлений входит обслуживание подстанционного оборудования. Энергетики отремонтировали 114 силовых трансформаторов, 277 выключателей и заменили порядка 1 600 опорно-стержневых изоляторов. В распределительных сетях необходимые работы проведены на 251 трансформаторной подстанции и 133 трансформаторах.

Кроме того, ремонтная программа охватила линии электропередачи различного класса напряжения. Так, специалисты установили порядка 16,6 тысяч новых изоляторов и 3,5 тысяч птицезащитных устройств. Выполнена замена более 3,2 тысяч опор и 52 километров грозотроса.

Особое внимание энергетики уделили обеспечению безопасности воздушных линий электропередачи, расчистив более 5 тысяч гектаров трасс ВЛ от поросли. При неблагоприятных погодных условиях она могла стать причиной технологических нарушений.

Отметим, что своевременное и качественное выполнение работ позволяет повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей Тюменской области, Югры и Ямала.